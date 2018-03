Iraschko-Stolz segelt in Oberstdorf auf Rang zwei

Daniela Iraschko-Stolz hat sich am Samstag im vorletzten Weltcup-Saisonbewerb in Oberstdorf nur der in dieser Saison erstmals siegreichen Japanerin Sara Takanashi geschlagen geben müssen. Die Steirerin, die nach einer Verletzung erst Ende Jänner eingestiegen ist, freute sich über ihren insgesamt dritten Podestplatz. Den Sieg verpasste Iraschko-Stolz nur um drei Zähler.