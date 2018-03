Mäkäräinen gewinnt Tjumen-Verfolgung - Hauser 15.

Im vorletzten Rennen der Saison hat Biathletin Kaisa Mäkäräinen die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Die Finnin gewann am Samstag in Tjumen in Russland ein spannendes Verfolgungsrennen und hat vor dem Finale mit einem Massenstartbewerb über 12,5 km am Sonntag (16 Uhr, live ORF Sport +) fünf Punkte Vorsprung auf die Slowakin Anastasiya Kuzmina. Lisa Theresa Hauser wurde Verfolgungs-15.