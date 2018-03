Student berechnet sogar Hurrikans

Die Fachhochschule Kärnten zieht Studenten aus ganz Europa an. Auch den Bayern Vitus Graule, der im Studienbereich Engineering & IT das Fach „Geoinformation und Umwelt“ belegte. Dabei schnitt er so gut ab, dass er ein „Marshallplan-Stipendium“ erhielt – und jetzt in den USA sein Bachelorstudium abschließt.