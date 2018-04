Neue Schärfe: Virtual Reality mit der HTC Vive Pro

Obwohl seit bald zwei Jahren entsprechende Systeme am Markt sind, steckt Virtuelle Realität immer noch in den Kinderschuhen. Sinkende Preise bei VR-Systemen wie der HTC Vive und der Oculus Rift sowie die neuen Mixed-Reality-Brillen für Windows 10 sind am Weg in Richtung Massenmarkt zwar hilfreich, viele VR-Interessenten zögern aber aufgrund technischer Limitierungen und hoffen auf Systeme mit höherer Auflösung. Mit der HTC Vive Pro, die am 5. April für 880 Euro auf den Markt kommt, steht nun ein höher auflösendes System vor der Tür. Zeit für eine VR-Bestandsaufnahme.