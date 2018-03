Kurios: PSG-Star verkündet Aus von Trainer Emery

In der Meisterschaft liegt PSG aktuell bei einem Spiel mehr bereits 17 Punkte vor Titelverteidiger AS Monaco voll auf Meisterkurs. Doch in der Champions League scheiterte das Star-Ensemble bereits im Achtelfinale an Titelverteidiger Real Madrid. Der 46-jährige Baske Emery betreut den von Besitzern aus Katar kontrollierten Pariser Club seit der Vorsaison. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.