Argentinien vermiest Buffons Italien-Comeback

Argentinien hat am Freitag das Testspiel gegen Italien mit 2:0 gewonnen. Torwart-Legende Gianluigi Buffon feierte sein Comeback im Nationalteam, konnte die Pleite aber nicht verhindern. Argentinien-Mittelfeldmann Ever Banega brach gegen die nicht für die WM qualifizierten Italiener in der 75. Minute die Torsperre von Buffon. Manuel Lanzini (85.) legte im Finish noch einen Treffer nach - zu sehen oben im Video!