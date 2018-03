Tourengeher stürzte ab: tot!

Erneut spielte sich am Samstag in der Steiermark ein Lawinenunglück ab: Und zwar am Scheiblingstein bei Admont. Ein gut ausgerüsteter Tourengeher stürzte von einer Schneewechte mehrere hundert Meter ab und wurde von nachkommenden Schneemassen zum Teil verschüttet. Für ihn gab es keine Rettung mehr.