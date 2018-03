Neuseeland infiziert Kaninchen mit tödlichem Virus

Kaninchen werden mit allen Mitteln gejagt

Seither wurde alles Mögliche versucht, um der Plage Herr zu werden: Man stellte den Kaninchen Fallen, hetzte sie mit Hunden, sprühte ihnen Gas in den Bau. In Otago auf der Südinsel wird einmal pro Jahr die „Great Easter Bunny Hunt“ ausgetragen. Was klingt wie ein Kinderfest, ist eine groß organisierte Kaninchenjagd über 24 Stunden hinweg - im Schnitt werden 10.000 Tiere getötet.