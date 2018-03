Couragierte Bankangestellte verhindern Alkofahrt

Gegen 15.30 Uhr fiel den Angestellten in einer Bank in Landeck der offensichtlich sturzbetrunkene Mann auf, der gerade Geld abhob. Nachdem der Oberländer die Bank wieder verließ, steuerte er gezielt in Richtung seines Pkw und wollte damit wegfahren. „Doch die Mitarbeiter griffen couragiert ein, hinderten den Mann am Wegfahren und konnten durch ihr Einschreiten abwenden, dass andere Verkehrsteilnehmer möglicherweise in Gefahr gebracht wurden“, heißt es von Seiten der Polizei.