Seniorin (85) bekam dank Facebook Ehering zurück

Dank Facebook hat eine 85-Jährige ihren in Passau verlorenen Ehering binnen fünf Tagen wiederbekommen. Der Ring war der Seniorin am vergangenen Sonntag auf der Damentoilette eines Wirtshauses vom Finger gerutscht. Die Wirtin suchte via Facebook nach der Besitzerin des goldenen Schmuckstücks mit der Gravur „18.7.55“ - und löste einen Hype aus.