Sonniges Vergnügen auf den herrlichen Skipisten

Der Wettergott dürfte auch ein Skifan sein! Denn am heutigen Sonntag versprechen alle Meteorologen ein ideales Prachtwetter mit viel Sonnenschein auf den heimischen Bergen. Für alle Anhänger der weißen Pracht heißt das Motto am heutigen Ferientag: Auf zum Sonnenskilauf in den heimischen Wintersportzentren!