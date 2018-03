Überlegener Verfolgungssieg von Fourcade in Tjumen

Wie der Salzburger Marcel Hirscher bei den alpinen Ski-Herren hat Biathlet Martin Fourcade nach Fixierung seines siebenten Gesamtsieges in Folge am vorletzten Tag der Weltcup-Saison noch einmal zugeschlagen. Der Franzose gewann am Samstag in Tjumen in Russland die Verfolgung durch einen Start-Ziel-Sieg und 47,9 Sekunden vor dem Norweger Johann-Thignes Bö. Der Salzburger Simon Eder wurde Achter.