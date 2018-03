Gruber in Schonach am Podest - Watabe gewinnt

Ergebnis:

1. Akito Watabe (JPN) 26:07,2 Minuten (11. Springen/3. Langlauf)

2. Jarl Magnus Riiber (NOR) +6,3 Sekunden (1./20.)

3. Bernhard Gruber (AUT) 8,5 (10./4.)

4. Mario Seidl (AUT) 18,6 (3./12.)

5. Jörgen Graabak (NOR) 38,6 (24./5.)

6. IIkka Herola (FIN) 39,0 (27./2.)

7. Fabian Rießle (GER) 50,7 (14./8.)

8. Espen Andersen (NOR) 51,5 (13./11.)

9. Wilhelm Denifl (AUT) 52,8 (7./18.)

10. Vinzenz Geiger (GER) 1:06,0 Min. (21./15.)

Weiter:

12. Lukas Greiderer 1:11,19 (30./7.)

14. Franz-Josef Rehrl 1:20,4 (4./31.)

23. Lukas Klapfer 1:49,3 (18./29.)

24. Martin Fritz (alle AUT) 1:52,0 (25./23.)