Fahrschülerin demoliert bei Prüfung die Fahrschule

Laut Polizeibericht hatte sich die 17-Jährige am Mittwochnachmittag zur Führerscheinprüfung bei der zuständigen Fahrschule in Buffalo (Minnesota) eingefunden. Als sie die Prüfungsfahrt antreten wollte, verwechselte sie Vorwärts- und Rückwärtsgang und krachte in die Fassade der Fahrschule.