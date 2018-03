Vier-Parteien-Front schützt unser Trinkwasser

Auftrag an Gesundheitsministerin

Über die Proteste von FPÖ-Landesrat Elmar Podgorschek und Grün-Politikerin Ulli Böker haben wir bereits berichtet. Die SPÖ im Landtag sieht die EU-Richtlinie ebenfalls kritisch, „weil bei uns möglicherweise nicht so viele Kontrollen erforderlich sind, wie in Rumänien oder Italien“. Die Ablehnung durch den Landtag sieht die SPÖ als Auftrag an Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ), „sich konstruktiv für notwendige Nachbesserungen im Entwurf der EU-Richtlinie einzusetzen“.