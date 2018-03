Grazer Öffis kommen Tausende Male zu spät

Es ist schon sehr erstaunlich, wo die Autofahrer überall ihre Gefährte abstellen: Auf Gleisen, in Bushaltestellen (!), in Parkverboten, die es Gelenkbussen dann unmöglich machen, um die Kurve zu kommen usw. All diese Undiszipliniertheiten führen regelmäßig zu Verspätungen, insbesondere bei Bussen. Die meisten Gleisparker gibt es übrigens in der Sparbersbachgasse.