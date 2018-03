Alaba, Lainer und Wöber in Luxemburg nicht dabei

Topstar David Alaba ist am Samstag aus dem Teamcamp der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Klagenfurt abgereist. Der 25-Jährige von Bayern München tritt die Reise zum Test am Dienstag (20.30 Uhr) auswärts gegen Luxemburg ebenso nicht an wie Stefan Lainer und Maximilian Wöber. Das gab der ÖFB Samstagmittag bekannt.