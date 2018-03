Hunderte Universitäten jahrelang vom Iran gehackt

Hackerangriff dauerte vier Jahre an

Bei den Cyberangriffen auf die Universitäten seien die Konten von etwa 8000 Professoren gehackt worden, hieß es weiter. Der Angriff begann nach Angaben des Ministeriums voraussichtlich im Jahr 2013 und dauerte bis mindestens in den Dezember 2017 an. Die Angeklagten hätten dabei mindestens 31,5 Terabyte an Daten gestohlen. Diese Datensätze seien von den Revolutionsgarden benutzt oder im Iran verkauft worden.