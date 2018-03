Bei Ubers Robo-Autos gab es seit Monaten Probleme

Abschaltung muss in Arizona nicht gemeldet werden

In Arizona müssen keine Zahlen zur Abschaltung der Technik an Behörden gemeldet werden. Zugleich schränken Entwickler von Roboterautos ein, dass solche Werte sehr stark von der Schwierigkeit der Route abhängen - und sich auch verschlechtern, wenn man die Technik bei Tests bewusst an ihre Grenzen bringt.