Bottas-Crash im Qualifying: „Heftiger Einschlag!“

Valtteri Bottas hat den Unfall im Qualifying für den Formel-1-Grand-Prix in Australien auf seine Kappe genommen. „Natürlich schmerzt es ein bisschen im Moment, aber wahrscheinlich verdienst du das, wenn du so einen Fehler machst“, sagte der unverletzt gebliebene Finne am Samstag. „Ich akzeptiere, dass es mein Fehler ist.“ Bei dem Crash wurde das Getriebe in seinem Mercedes beschädigt.