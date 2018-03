15-jährige Buben stahlen Auto für Spritztour

Buben verwickelten sich in Widersprüche

Schließlich kam die Wahrheit ans Licht: Die Buben hatten aus einer offen stehenden Garage in Hörsching den Autoschlüssel entwendet und fuhren mit dem zugehörigen Pkw einfach davon! Ganz dreist unternahmen die jungen Gauner eine Spritztour nach Linz, wo sie sogar in einer Innenstadt-Tiefgarage parkten. Anschließend marschierten sie zum Bahnhof, wo alles aufflog. Den Notfallhammer hatten sie ein anderes Mal aus einer S-Bahn geklaut, außerdem hatten sie noch Marihuana dabei.