EU startet Programm für ultraschnelles Internet

Gute Nachrichten auch für viele burgenländische Gemeinden. Mit WIFI4EU startet ab sofort eine hochmoderne EU-Förderinitiative für den Breitbandausbau in ländlichen Regionen. Die Bewerbung funktioniert nach dem „First come, first serve“-Prinzip. Und da will nun auch die Landesspitze fleißig mitmischen.