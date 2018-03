Kroatien mit Fehlstart ins WM-Jahr

Auch EM-Viertelfinalist und WM-Debütant Island kassierte mit dem 0:3 (0:1) gegen Mexiko eine empfindliche Niederlage. Marco Fabian (37.) und Miguel Layun (64., 91.) erzielten am Freitagabend im kalifornischen Santa Clara die Tore. In der Nacht auf Mittwoch spielt Kroatien in Arlington/Texas gegen Mexiko, Island trifft am selben Tag in Harrison/New Jersey auf Peru.