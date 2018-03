Teamchef Foda lobt: „Waren giftig und griffig!“

Beim Teamchef-Debüt von Franco Foda am 14. November hatte Sabitzer nach fünf Minuten zum 1:0 gegen Uruguay getroffen, am Freitag dauerte es bis zur Führung zehn Minuten länger. Dafür war das 1:0 gegen Slowenien umso schöner. Nach Foul an Kapitän Baumgartlinger gab‘s Freistoß für Österreich. Und den hob Alaba aus 20 Metern mit viel Gefühl über die Mauer hinweg ins Netz!