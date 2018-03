Pole! Hamilton lässt Ferraris keine Chance

Endstand des Qualifyings:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:21,164 Minuten

2. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:21,828

3. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:21,838

4. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:21,879

5. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:22,152

6. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:23,187

7. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:23,339

8. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:23,532

9. Carlos Sainz (ESP) Renault 1:23,577

10. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes nach Unfall ohne Zeit in Q3

11. Fernando Alonso (ESP) McLaren 1:23,692 (in Q2)

12. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren 1:23,853

13. Sergio Perez (MEX) Force India 1:24,005

14. Lance Stroll (CAN) Williams 1:24,230

15. Esteban Ocon (FRA) Force India 1:24,786

16. Brendon Hartley (NZL) Toro Rosso 1:24,532 (in Q1)

17. Marcus Ericsson (SWE) Sauber 1:24,556

18. Charles Leclerc (MON) Sauber 1:24,636

19. Sergej Sirotkin (RUS) Williams 1:24,922

20. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso 1:25,295