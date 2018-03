Stuttgart: Polizei verhaftet betrunkenen Co-Pilot

Am Flughafen Stuttgart hat ein Airport-Mitarbeiter am Freitagabend einen betrunkenen Co-Piloten kurz vor dem Abflug nach Lissabon mit 106 Passagieren an Bord gestoppt. Der 40-jährige Portugiese hatte bereits im Cockpit des Embraer-190-Jets mit den Vorbereitungen für den Flug begonnen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.