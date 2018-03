Pöltl bei Torontos 116:112 gegen Nets ohne Punkte

Erst im Finish haben die Toronto Raptors in der Nacht auf Samstag in der NBA den Sieg gegen die Brooklyn Nets fixiert. Beim hart erkämpften 116:112 verbuchte Kyle Lowry mit 25 Zählern, zehn Rebounds und zwölf Assists ein Triple-Double. Der Wiener Jakob Pöltl blieb zum vierten Mal in der laufenden Saison ohne Punkte.