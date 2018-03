1:1! Kein Sieger im Superhit Deutschland - Spanien

Fußball-Weltmeister Deutschland und Ex-Champion Spanien haben sich bei einem freundschaftlichen WM-Test am Freitag mit einem gerechten 1:1 getrennt! Beide Mannschaften boten weniger als drei Monate vor dem Startschuss in die Endrunde in Russland eine unterhaltsame Partie. Rodrigo Moreno (6.) brachte die Iberer in Düsseldorf früh voran, Thomas Müller gelang zehn Minuten vor der Pause der Ausgleich. In der zweiten Spielhälfte hatten die Spanier und Deutschen ihre Chancen auf Tore. Nach vielen Wechseln verebbte der Spielfluss. Deutschland blieb mit Bundestrainer Joachim Löw damit im 22. Spiel in Folge ungeschlagen, Spanien hat unter Julen Lopetegui schon 17 Partien nicht verloren.