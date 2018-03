Frühes Aus! Nächster Rückschlag für Djokovic

Für Novak Djokovic ist nach Indian Wells auch das ATP-Masters-1000-Turnier in Miami schon nach seinem ersten Auftritt zu Ende. Der zu Saisonbeginn von einer Ellbogenverletzung zurückgekommene Serbe unterlag dem Franzosen Benoit Paire am Freitag in der zweiten Runde mit 3:6,4:6. Zum Auftakt hatte der ehemalige Tennis-Weltranglistenerste als Nummer neun des Turniers ein Freilos gehabt.