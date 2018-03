Polcanova im Achtelfinale der German Open out!

Im Herren-Bewerb musste der in der Weltrangliste auf Rang drei liegende Deutsche Dimitrij Ovtcharov im Erstrundenspiel gegen seinen Landsmann Patrick Franziska im vierten Satz mit einer Hüftverletzung aufgeben. Möglicherweise ist nun sogar Ovtcharovs Einsatz bei der Mannschafts-WM vom 29. April bis zum 6. Mai in Halmstad in Gefahr. „Vielleicht bin ich in drei Wochen wieder fit, vielleicht erst in drei Monaten“, sagte Ovtcharov.