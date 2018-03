Brasilien besiegt WM-Gastgeber Russland 3:0

Suarez und Cavani besorgen Uruguay-Sieg

Die beiden Stürmerstars Luis Suarez und Edinson Cavani führten indes Uruguays Nationalteam in Nanning/China zu einem 2:0-Sieg im WM-Testspiel gegen Tschechien. Suarez brachte das Team von Trainer Oscar Tabarez per Elfmeter in Front (10./50.Teamtor – Rekord!), Cavani erhöhte per Fallrückzieher (37.). Das Spiel fand im Rahmen des 2. China Cups statt, bei dem China, Wales, Uruguay und Tschechien aufeinandertreffen. Am Montag spielt Uruguay im Finale gegen Wales. Die Briten hatten bereits am Donnerstag 6:0 (4:0) gegen China gewonnen.