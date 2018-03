Sperre gegen „Treter-Schiri“ massivst verlängert

Mon dieu! Die Sperre gegen den französischen Fußball-Schiedsrichter Tony Chapron aufgrund seines Nachtretens gegen einen Spieler ist am Freitag von drei auf acht Monate erhöht worden! Dies berichtete die Zeitung „Le Dauphine Libere“ am Freitag unter Berufung auf informierte Quellen. Der Unparteiische hatte am 14. Jänner durch seine Attacke gegen Nantes-Spieler Diego Carlos für Schlagzeilen gesorgt.