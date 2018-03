Pantano holt 5. Katalonien-Etappe - Valverde voran

Haller muss nach Massensturz in Harelbeke aufgeben

Der Kärntner Radprofi Marco Haller musste indes am Freitag das WorldTour-Rennen in Harelbeke nach einem Massensturz aufgeben. Nach dem Zwischenfall 107 Kilometer vor dem Ziel fanden sich bei Haller Karbonsplitter im linken Oberschenkel. „Ich habe noch nie so viele kaputte Räder gesehen“, sagte der Fahrer des Katjuscha-Teams.