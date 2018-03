Reifen Bruckmüller: Poker um die „Filetstücke“

In der Gerüchteküche hatte es in den letzten Tagen gebrodelt, wer sich aller um das Reifen-Bruckmüller-Grundstück in Linz anstellen würde, es hatte auch konkrete Angebote gegeben! Doch vor der Versteigerung der Immobilien am Donnerstag flaute das Interesse für die Liegenschaften in Wels und Linz ab. Beide Standorte sind damit weiter zu „haben“ – die Interessenten dürften um die „Filetstücke“ pokern und so hoffen, sich Geld zu sparen.