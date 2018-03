Zahl der Einbrüche in Tirol weiterhin im Sinkflug

41.611: So viele Straftaten wurden, wie berichtet, im Vorjahr in Tirol angezeigt. Am Freitag präsentierte die Polizeiführung die Details zur Kriminalstatistik 2017. Bei den Gewaltdelikten etwa gab es ein leichtes Plus, bei den Wohnraumeinbrüchen dafür ein umso deutlicheres Minus. Immer mehr Straftäter sind Ausländer.