Marko: „Wir wollen jetzt die Kicker übertreffen“

Nach 2020 soll es ein neues Motorenreglement geben. Was wünscht sich Red Bull?

Schau, die Mercedes-Siege sind doch nichts mehr wert, wenn sie nur dank dieser Überlegenheit herausgefahren werden. Setz den Hamilton in einen McLaren, und der fährt auf kein Stockerl. Wir brauchen mehr siegfähige Teams, eine Senkung dieser exorbitanten Kosten, und wir müssen den Menschen wieder mehr in den Mittelpunkt stellen. Die Weichen dafür sollen noch im April gestellt werden. Dann hat man für die Entwicklung auch genug Zeit.