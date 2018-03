Vor 20 Jahren hat es in Straß angefangen

Es war damals eine Sensation: Vor 20 Jahren traten in Straß in Steiermark die ersten neun Frauen ihre Ausbildung beim Bundesheer an. Jetzt erinnerte man sich im gepanzerten Jägerbataillon 17 an diese aufregenden Tage rund um den 1. April 1998 zurück – und feierte in der Südsteiermark ein Wiedersehen unter alten und neuen Kamerad(inn)en.