Verletzter Manuel Neuer bangt um seine Karriere!

Der Weltmeister geht aber davon aus, dass er schnell zur alten Stärke zurückfinden werde. „Ich bin kein junger Spieler, der wenig Erfahrung hat, sondern der diese Automatismen im Blut hat“, sagte er. Neuer kämpft auch um eine Teilnahme an der WM in Russland, die am 14. Juni beginnt.