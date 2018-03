Sir Gormley eröffnet neue Perspektiven

Auch der kaufmännische Direktor der Festspiele Lukas Crepaz ist von Sir Antony Gormleys Werk, das er von seinem Vorarlberger-Projekt „Horizon Field“ noch bestens in Erinnerung hat, begeistert. „Er ist einer der wichtigsten Bildhauer unserer Zeit, toll, dass man sein Schaffen in so umfangreicher Form nun in der Galerie Ropac in Augenschein nehmen kann.“ Er betonte aber auch, wie wichtig es ist, dass sich die bildende und darstellende Kunst in Salzburg gegenseitig so wunderbar befruchtet.