Viele Premieren auf der Automesse

Nostalgiker freuen sich über den neuen Alpine A110 aus dem Hause Renault. Letztmals in den 1990er-Jahren produziert, feiert er jetzt sein Comeback. Vorerst in Europa in limitierter Auflage von 1955 Stück – dem Gründungsjahr. Produziert wird im „Ur-Werk“ in der französischen Normandie in Handarbeit.