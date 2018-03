Der tragische Tod einer Flachgauerin

Der 31. Mai in Seekirchen: Die Beziehungsprobleme einer Flachgauerin gipfelten in der Ankündigung eines Selbstmordes. Betrunken verließ sie ihr Zuhause und lief in eine Wiese. Ihr Lebensgefährte und ihre Mutter suchten sie mithilfe eines Taxilenkers und fanden ihre Leiche. Monate später stand fest: Sie wurde überfahren.