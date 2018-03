BVB-Coach Stöger skeptisch: Das fehlt Usain Bolt!

Der ehemalige Super-Sprinter Usain Bolt hat am Freitag die Fußballschuhe geschnürt und mit den Profis von Borussia Dortmund unter der Anleitung von Trainer Peter Stöger trainiert (oben im Video). Der Wiener ließ sich nicht in die Karten blicken, als er auf das fußballerische Potenzial eines Usain Bolt angesprochen wurde: „Er ist in einem Alter, wo ich sage, er ist nicht mehr so wahnsinnig entwicklungsfähig. Man sieht, dass er das Spiel auch versteht. Er ist talentiert. Was ihm fehlt, ist die Mannschaftsarbeit.“