Raupe gefährdete beinahe die Aktion

So kamen wieder rund 800 Exemplare während der zweiwöchigen Vorbereitung in einer Halle im Mattsee zusammen. Am Freitag wurde dann vor dem Heimatwerk am Residenzplatz eifrig weitergebunden. Obwohl die Temperatur nur knapp an den Minusgraden vorbeigeschlittert ist, hielt es die treuen Kunden nicht davon ab, sich wie die Jahre zuvor für genau diesen Strauß zu entscheiden. „Manche haben schon sehnsüchtig auf uns gewartet.“