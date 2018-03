Neue Roboter-Hand lässt Frau (25) wieder lächeln

Margarita sagte später über den brutalen Angriff: „Als er mir die Handgelenke abgehackt hatte und mich ins Krankenhaus fuhr, wiederholte er immer wieder: ,Was für ein Adrenalin! Was für ein Adrenalin!‘ Er sagte es mit echter Freude in seiner Stimme“. Noch am Weg ins Spital drohte Dmitry seiner schwer verletzten Frau, er würde ihren Angehörigen ebenfalls die Hände abhacken, sollte sie nicht auf ihn warten, bis er aus dem Gefängnis entlassen werde. Umbringen habe er sie aber nicht wollen, ist Margarita heute überzeugt. Der Axt-Angriff sollte in Dmitrys Kopf eine Warnung an sie sein, so die junge Frau. Über die „Art der Folter“ habe Dmitry, so Margarita, zuvor irgendwo gelesen.