Verspätung bei HL-Bahn: Zeit für Lärmschutz

In 2:40 Stunden von Klagenfurt nach Wien, in 45 Minuten vom Lindwurm zum Grazer Uhrturm: Pendler, die auf schnellere Verbindungen auf der Südstrecke warten, müssen sich noch länger gedulden. „Die Fertigstellung des Koralmtunnels wird sich zwei Jahre verzögern.“ Mit dieser Ankündigung sorgt Infrastrukturminister Norbert Hofer für einen Paukenschlag. Das Projekt wird nicht wie geplant 2024, sondern erst 2026 fertig. Die Folgen sind weitreichend: In Kärnten hängt der Ausbau der Jauntalbrücke am Vortrieb, in der Steiermark fürchtet man um Firmenansiedelungen.