Deutsche Polizei befreite neun Flüchtlinge aus Lkw

Erinnerungen an A4-Flüchtlingsdrama

Immer wieder geraten in Lkw geschleuste Flüchtlinge in Notlagen. Für große Erschütterung sorgte 2015 der Tod von 71 Flüchtlingen in einem an der serbisch-ungarischen Grenze gestarteten Kühllaster, den Schlepper auf der Ostautobahn (A4) bei Parndorf zurückließen.