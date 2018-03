Falsche Kriminalisten per Telefon auf Beutezug

Die steirische Polizei warnt vor falschen Kriminalisten, die bei Personen anrufen und „Geld-Überprüfungen“ machen wollen. In einem Fall wurde eine 82-Jährige beinahe über den Tisch gezogen. Sie hatte in letzter Sekunde Zweifel und rief die echte Polizei an. Gesucht wird nun nach möglichen weiteren Opfern.