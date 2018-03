Extremsportler taucht für ganze 24 Stunden ab

24 Stunden lang ist ein 31-jähriger Jordanier fünf Meter tief im Roten Meer abgetaucht. Bei seinem Tauchgang wurde Adnan Nasrat von Freunden begleitet, die sich alle 50 Minuten abwechselten. Vor allem musste der Taucher darauf achten, seine Körpertemperatur zu halten. Während seines Aufenthalts unter Wasser nahm er gegrilltes Hühnchen sowie Eiweißpulver zu sich. Mit seiner Leistung will Nasrat für den Tauchsport in seinem Land werben. Sein nächstes Ziel: sechs Tage am Stück unter Wasser zu verbringen.