22 illegale Automaten: Zwei Lokale gesperrt

Etwa 5000 Spielsüchtige dürften in Kärnten leben, von ihrer Sucht betroffen sind auch ihre Familien. Sie bilden Tausende gute Gründe, streng gegen illegales Glücksspiel in nicht lizenzierten Betrieben vorzugehen. Bei einer Schwerpunktaktion am Donnerstag in Spittal wurden zwei Betriebe als illegale Spielhöllen ausgemittelt. 22 Automaten wurden beschlagnahmt, das darin befindliche Bargeld wurde sichergestellt.