Österreichs Marathon-Ass startet nicht in Wien!

„Ich bin zurück im systematischen Trainingsprozess, kann meine Belastungen wieder steigern und rund 100 Kilometer pro Woche trainieren“, sagt der 29-jährige Veterinärmediziner. „Ich habe aber zu viel Trainingszeit verloren, als dass ich in einem Monat in der Lage wäre, beim Vienna City Marathon ein Rennen auf wirklich hohem Niveau zu zeigen. Vor allem die langen Läufe über 30 Kilometer fehlen mir. Schweren Herzens muss ich meinen Start absagen. Für mich ist jetzt entscheidend, mit dem Ziel der Olympiateilnahme in Tokio 2020 wieder voll belastbar zu werden. Den Vienna City Marathon werde ich diesmal nach zwei Starts in Folge aus anderer Perspektive erleben. Ich werde meine Laufkollegen anfeuern und bin überzeugt, dass wir einige tolle Leistungen sehen werden“, sagt Pfeil.